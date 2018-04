Bekommen Luis Fonsi (40), Pietro Lombardi (25) und Co. nun ernst zu nehmende Konkurrenz? Mit ihren beiden Hits "Despacito" und "Senorita" sorgten die Musiker 2017 für DIE Sommerhits schlechthin. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen ist jetzt auch ganz offiziell der Kampf um den diesjährigen Knaller-Ohrwurm eröffnet. Ganz vorne mit am Start: TV-Mutti und Stimmungskanone Silvia Wollny (53): Die XXL-Familien-Managerin steht mit ihrem neuen Song "Immer auf die 12" in den Startlöchern!

Das zeigt die Powerfrau jetzt mit einem Post auf Facebook. Ihre positive Art bringt Silvia ganz bewusst in ihre neue Single ein, die – wie könnte es anders sein – von ihrem größten Glück überhaupt erzählt: ihrer Familie! Kein Wunder, dass "Immer auf die 12" da vor allem davon handelt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Wer jetzt aber denkt, das Lied käme schnöde und belehrend um die Ecke, liegt gänzlich falsch: Die Nummer überzeugt nämlich nicht nur mit der Message, sondern auch durch seine ballermann-ähnlichen Beats.

Damit knüpft Silvia übrigens an eine kleine Musikkarriere an: Bereits 2013 überraschte die 53-Jährige mit ihrer ersten Single "Ich bin ich". Die kam allerdings nur mäßig gut an – ganz im Gegensatz zum Nachfolger "Wenn du denkst...", einem Remake von Juliane Werdings Hit aus dem Jahr 1975. Ob sie mit "Immer auf die 12" auch wieder begeistern kann? Für ihre Fans dürfte, wie auch ein Ausschnitt aus dem Lied heißt, eines jedenfalls klar sein: "Woll, woll, woll, woll, Wollnys, weil es einfach toll ist!"

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny und Harald Elsenbast beim Echo 2015

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!, RTL II Silvia Wollny und ihre Töchter

Patrick Hoffmann/WENN.com Silvia Wollny, TV-Star

