Aus der Traum vom Sommerhaus-Sieg! In der vierten Episode des RTL-Formats kämpften die Promipaare ein weiteres Mal um das Weiterkommen unter der portugiesischen Sonne. Neben einem windigen Wäsche-Aufhängen und einem heißen Flaschendrehen dominierte besonders der stetige Beef unter den Bewohnern die Folge. Am Ende zählten jedoch nur die Nominierungen – und nach denen mussten Jens Büchner (48) und seine Frau Daniela (40) ihre Sachen packen!

Da haben selbst die angestrengten Sympathie-Versuche nichts gebracht! Weil sie in einem Spiel der Woche siegen konnten und durch ein überraschendes Game ausgewählt wurden, konnten sich Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) sowie Shawne Fielding (49) und Patrick Schöpf (49) sicher wissen – ihre Mitstreiter konnten sie nicht nominieren. So fiel die Wahl der anderen Kandidaten auf Jens und seine Liebste Daniela. Mit fünf Stimmen mussten die beiden sich geschlagen geben – das passte Jens jedoch gar nicht: "Ich habe noch nie so ein verlogenes Pack gesehen!"

Schon vor der Nominierungsrunde ging es im Sommerhaus jedoch ordentlich rund: Beim feuchtfröhlichen Flaschendrehen knutschen Stephanie Schmitz (24) und Dani heiß, während Nico Gollnick (28) seinen blanken Hintern zeigen musste. Könnt ihr den heutigen Rauswurf verstehen? Stimmt unten ab.

MG RTL D / Stefan Menne Jens und Daniela Büchner, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

MG RTL D Felix Steiner, Mica Schäfer, Patricia Blanco, Nico Gollnick und Julian Evangelos im RTL-Sommerhaus

Anzeige

MG RTL D Stephanie Schmitz mit einem Slip bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de