Ed Sheeran (27) ist ein totaler Katzenmensch! Das hat der supererfolgreiche Sänger schon oft in Interviews verraten. Natürlich hat er als Samtpfoten-Fan selbst zwei kuschelige Vierbeiner zu Hause: Calippo und Dorrito. Die lichtet er auch sehr gerne mit der Kamera ab, wie man auf den Social-Media-Profilen des Briten sieht. Nun sollen seine kleinen Freunde noch mehr Aufmerksamkeit bekommen: Ed hat einen Account nur für seine Katzen eröffnet!

Das kündigte er am Mittwoch auf seinem Instagram-Account an und das Profil läuft bereits ziemlich gut: Die Pelztierchen haben schon stolze 131.000 Follower gesammelt! Bisher hat Ed drei niedliche Schnappschüsse seiner Kater gepostet! In den dazugehörigen Bildunterschriften offenbarte der 27-Jährige auch einige Spitznamen seiner Lieblinge – unter anderem nennt er Calippo und Dorrito "Squish" und "Pussle".

Auch Beauty-Mogulin Kylie Jenner liebt ihre Haustiere so sehr, dass sie ihnen einen eigenen Kanal eingerichtet hat. Ihre Zuneigung zu ihren fünf Hunden geht sogar so weit, dass sie ihnen eine eigene Luxushütte bauen ließ! Die kleine Villa verfügt über Veranda und Klimaanlage.

Instagram / teddysphotos Sänger Ed Sheeran

Instagram / thewibbles Ed Sheerans Katzen Calippo und Dorito

Instagram / normieandbambijenner Kylie Jenner mit ihren Hunden Bambi und Norman

