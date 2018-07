Schaut sich Micaela Schäfer (34) im Sommerhaus der Stars etwa nach fremden Männern um? Seit knapp drei Wochen flimmert das beliebte TV-Format wieder über die Fernseher. Mit von der Partie sind neben LaMica und ihrem Schatz Felix Steiner (33) auch Patricia Blanco (47) und ihr nagelneuer Boyfriend Nico Gollnick (28) – und besonders Letzterer scheint es der vollbusigen Nacktschnecke angetan zu haben: Denn Micaela schwärmt in den höchsten Tönen von Neu-Promi Nico, während ihr Liebster daneben sitzt!

Ob in Felix da so langsam die Eifersucht köchelt? In der vierten Folge geht es in der portugiesischen Unterbringung direkt ziemlich heiß her: So spielen die Bewohner aus Langeweile Flaschendrehen, knutschen wie wild um die Wette und offenbaren ihre tiefsten Gelüste. Als letzte Challenge muss Nico dabei seinen blanken Hintern in die Kamera strecken – ein Augenschmaus für Sexpertin Mica! "Nico ist schon süß. Da bin ich ehrlich. Also hätte ich den Felix nicht…" Bei einer kurzen Sporteinheit kann die 34-Jährige ebenfalls kaum den Blick von dem Unternehmer lassen: "Nico ist 'ne wahnsinnige Sportskanone, der ist ein echter Toyboy. Ein heftiger geiler Körper!"

Für den Angebeteten der OP-Liebhaberin ist das nicht der erste tiefsitzende Schlag im Sommerhaus – denn bereits vergangene Woche beichtete Mica vor versammelter Mannschaft, sie habe beim Sex mit einem Mann noch nie einen Orgasmus gehabt. Noch dazu erklärte sie stolz, sie habe allen anwesenden Herren bereits auf den Schritt geschaut – jede Menge harter Tobak für Felix.

