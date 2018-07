Die Zeit rennt. Für Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (43) gibt es nichts Schöneres, als gemeinsame Erinnerungen mit ihrem Sprössling Emil-Ocean zu sammeln. Das Trio genießt den Familienalltag in vollen Zügen – und lässt via Social Media immer wieder auch seine Fans an seinem Glück teilhaben. Mit EOs erstem Geburtstag steht nun ein ganz besonderer Tag ins Haus – Mama Janni wird da ganz sentimental!

Kurz vor dem Ehrentag ihres Schatzes am 2. August ließ die Profisurferin die letzten Monate Revue passieren. "Letztes Jahr um diese Zeit war ich hochschwanger und Peer und ich schwebten in der Luft und hatten keinen blassen Schimmer, was uns erwartet...", schrieb die Blondine am Sonntag zu einem Instagram-Schnappschuss, der sie zeigt, wie sie ihren Windelmatz strahlend in der Luft hält. Das Mutterdasein hätte nicht nur ihr Leben, sondern auch sie selbst verändert. "Uns wurde die Möglichkeit gegeben, uns weiterzuentwickeln und die Herausforderung, trotzdem – auch als Eltern – unseren ganz eigenen und individuellen Weg weiterzugehen. Das war nicht immer einfach, doch nun, ein Jahr später, bin ich stolz auf unsere gemeinsamen Schritte – mittlerweite zu dritt", erklärte die 27-Jährige.

Zu dritt soll die kleine Familie auf Dauer aber nicht bleiben. Bereits vor der Geburt ihres blonden Strahlemanns war für Janni und Peer klar: Sie wollen unbedingt ein Geschwisterchen für ihren Schatz! Ob Emil-Ocean also schon bald zum großen Bruder wird?

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Emil-Ocean und Peer Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil-Ocean

