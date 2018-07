Sind sie verknallt oder nicht? Seit Ex-Bachelor-Babe Carina Spack (22) und Mister Germany 2017 Dominik Bruntner (25) im Mai gemeinsam auf einem Event erschienen sind, machen Liebesgerüchte die Runde. Laut des Männermodels würden sich die zwei aktuell in einer "Datingphase" befinden. Sein mutmaßlicher Flirt Carina sieht das allerdings etwas anders, wie sie Promiflash verrät: "Also ich würde es jetzt nicht als 'Datingphase' bezeichnen, wir sind einfach gute Freunde."

