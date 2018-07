Geht da jetzt doch was zwischen Ex-Bachelor-Babe Carina Spack (22) und Mister Germany 2017 Dominik Bruntner (25)? Bereits vor einigen Wochen machen Turtelgerüchte die Runde. Nachdem die zwei Reality-TV-Stars gemeinsam auf einem Event erschienen sind und – wie Promiflash beobachten konnte – sich sehr gut verstanden haben, wird über eine Romanze gemunkelt. Allerdings stellten Domi und Carina klar: Wir sind nur Freunde! Exklusiv gegenüber Promiflash gibt das Male-Model jetzt allerdings zu, dass die beiden doch mehr als "nur" eine Freundschaft verbindet.

Zum ersten Mal getroffen haben sich die diesjährige Bachelor in Paradise-Finalistin und der Ex-Promi Big Brother-Kandidat im Mai bei der SixxPaxx-Geburtstagsparty in Berlin. Dort verbrachten die TV-Stars allerdings nicht nur den Abend zusammen, sondern machten am nächsten Tag gemeinsam die deutsche Hauptstadt unsicher. Aber auch zwei Monate später sind Carina und Dominik noch in Kontakt: "Wir schreiben viel und schauen halt, dass wir die Events und Termine so legen, dass wir uns öfter sehen. Also ich würde sagen, wir befinden uns in einer Kennenlern- beziehungsweise Datingphase", verrät der Schwabe gegenüber Promiflash.

Einen Besuch in seiner Heimat schließt der Ex-Freund von Lena Bröder auch nicht aus: "Wir lernen uns wie gesagt gerade kennen und dann mal schauen. Kann auch gut sein, dass sie bald mal in Stuttgart ist." Die Chemie zwischen der tätowierten Blondine und dem Baden-Württemberger scheint auf alle Fälle zu stimmen.Ob Deutschland also tatsächlich bald ein neues TV-Traumpaar hat? Was glaubt ihr? Stimmt ab!

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner, deutsches Model

Promiflash Carina Spack und Dominik Bruntner, deutsche Reality-TV-Stars

P.Hoffmann / WENN.com Carina Spack beim BILD Renntag

