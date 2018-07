Trifft der Trennungsfluch bei Das Sommerhaus der Stars etwa das nächste Paar? In den vorherigen Staffeln des Reality-TV-Formats hatten einige Beziehungen unter der Spannung und dem Stress in der kleinen Finca in Portugal zu leiden. In diesem Jahr endete für Bert Wollersheim (67) und Bobby Anne Baker (48) ihre Teilnahme bereits mit dem Liebesaus. Für Jens (48) und Daniela Büchner (40) ist das trotz Streitigkeiten aber kein Thema.

An den Wahlmallorquinern ging der Druck, den Wettbewerb gegen die sieben anderen Promi-Paare zu gewinnen, nicht spurlos vorbei. Sie zickten sich sogar richtig an. Im Interview mit kukksi verriet der Kultauswanderer jedoch, dass er und seine Ehefrau sich die meiste Zeit sehr gut vertragen hätten: "In gewissen Situationen war ich aber nicht ganz so belastbar und sie gibt, egal in welcher Situation, einfach immer Vollgas. Das sieht in einer TV-Show dann schon manchmal sehr wild aus." Diese feurige Art der Beziehung sei bei ihnen allerdings gang und gäbe. "Wir sind ganz weit von einem Liebesaus entfernt. Wir haben viel zu tun und alles ist gut", erklärte Jens weiter.

Auch wenn ihre Liebe sicher sein soll, so steht der Verbleib der Cafébesitzer im Sommerhaus auf wackligen Füßen. Sie mussten zwar nicht als Erstes aus der Finca ausziehen, doch sie entgingen der Eliminierung nur knapp. Die beiden hatten genau so viele Stimmen gegen sich gesammelt wie Bert und Bobby Anne und kamen nur wegen ihrer besseren Spielergebnisse weiter.

Instagram / buechnerjens Jens und Daniela Büchner am Strand

MG RTL D Daniela und Jens Büchner, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

MG RTL D Jens Büchner und seine Frau Daniela bei "Das Sommerhaus der Stars"

