Er setzt ein klares Zeichen in Sachen Liebe. Am 8. September will Guido Maria Kretschmer (53) endlich den großen Schritt wagen – und seine große Liebe Frank Mutters heiraten. Auf Sylt wollen die Männer, die bereits seit 2012 in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, ihre Liebe auch vor Gott besiegeln. Mit der Hochzeit mit seinem Schatz krönt Guido aber nicht nur ihre Beziehung, sondern setzt auch ein ganz klares Zeichen: Er will anderen schwulen Paaren Mut machen!

Noch nicht einmal ein Jahr ist es homosexuellen Paaren in Deutschland erlaubt, zu heiraten – das entsprechende Gesetz trat erst zum 1. Oktober 2017 in Kraft. Obwohl schwulen und lesbischen Pärchen die juristische Hürde damit genommen ist, wagen sich viele dennoch nicht vor den Altar. Doch genau dafür möchte Guido kämpfen und als gutes Beispiel vorangehen. "Ich habe eine gewisse Vorbildfunktion – vielleicht trauen sich andere eher, wenn ich diesen Schritt wage. Man denkt ja immer, das ist normal. Aber wirklich häufig sieht man es nicht, auch nicht bei Prominenten", erklärte der Modedesigner nun im Interview mit DB Mobil.

Rund 200 Gäste erwarten Guido und Frank zu ihrer lässigen Party – darunter natürlich zahlreiche Familienangehörige. Und die können es offensichtlich kaum noch erwarten, die Liebe ihrer zwei Lieblinge endlich zu feiern. "Für meine Eltern und meine Tanten wird unsere Hochzeitsfeier ein Riesending. Sie freuen sich wahnsinnig, dass die Ehe für alle möglich ist. Und ich freue mich, dass die sich so freuen", verriet der Shopping Queen-Moderator.

