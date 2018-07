Bekommt Kylie Jenner (20) an ihrem Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk? Am 10. August wird das Kardashian-Küken 21 Jahre alt – und hat quasi schon jetzt alles erreicht, wovon manche ihr ganzes Leben lang träumen. Die Brünette hat nicht nur ein süßes Kind, sondern auch ein Konto, das schon bald die Milliarden-Marke knacken dürfte. Was zu ihrem Glück noch fehlen könnte? Eine Traumhochzeit mit dem Vater ihres Babys! Und die könnte bald stattfinden. Denn Travis Scott (26) soll eine angemessene Verlobung für Kylies Ehrentag planen.

"Travis möchte Kylie zu ihrem Geburtstag einen riesigen Heiratsantrag machen", verriet ein Insider gegenüber HollywoodLife. "Er möchte sie überraschen, indem er an ihrem 21. Geburtstag vor ihr auf die Knie fällt und sie mit einem dicken Klunker fragt, ob sie ihn heiraten will." Travis liebe Kylie über alles – und auch das gemeinsame Töchterchen Stormi habe die beiden noch näher zusammenrücken lassen. Kein Wunder, dass Travis also nun in Sachen Vorbereitung ordentlich Gas gibt: "Er möchte den 21. Geburtstag dazu nutzen, ihre Liebe zu feiern. Travis war auf Shoppingtour für einen großen Diamanten", erzählte die Quelle weiter. Der Musiker habe sich vorgenommen, sie mit einem dicken Schmuckstück zu beeindrucken.

Damit auch alles perfekt über die Bühne geht, soll sich Travis sogar Hilfe vom Schwager seiner Liebsten geholt haben, behauptete der Informant: "Er hat Kanye um Ratschläge zum Ringkauf und zum Antrag gebeten." Ob und wie die Frage aller Fragen letztendlich gestellt wird, dürften Fans dann wohl in ein paar Tagen erfahren.

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner in einer Achterbahn

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Urlaub

