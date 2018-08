So lässt sich der Sommer aushalten! Nachdem Cathy (30) und Ludwig Hummels sich eine Auszeit in der Promihochburg Ibiza gönnten, genießt die kleine Familie nun wieder vereint mit Papa Mats (29) die Sonne in der deutschen Heimat – bei der derzeitigen Hitze scheinen sie die meiste Zeit im hauseigenen Garten inklusive Pool zu verbringen. Von dort schickte die Rasselbande niedliche Grüße: Jetzt postete Cathy einen süßen Schnappschuss von allen Hummels in der Hängematte!

Diesen Moment teilte die 30-Jährige am Mittwoch mit ihren Fans auf Instagram: Alle zusammen – Mats, Cathy und Baby Ludwig – chillen in den gemütlichen Laken! Bei den hohen Temperaturen in Deutschland war diese Kuschelaktion sicherlich eine warme und schwitzige Angelegenheit, aber für diesen tollen Anblick hat sich das auf jeden Fall gelohnt!

Das finden zumindest ihr Fans! In den Kommentaren unter dem Foto überschlagen Cathys Follower sich förmlich mit Komplimenten: "Das ist eines der schönsten Familienporträts, das ich je gesehen habe", "Ich weiß nicht, wer hübscher ist! Vater, Mutter oder Kind – wie im Bilderbuch, toll!", lauten nur zwei der begeistern Ausrufe.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, August 2018

Instagram / catherinyyy Mats Hummels mit Ehefrau Cathy und Söhnchen Ludwig

