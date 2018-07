Marbella, Mykonos, Miami oder vielleicht doch lieber die Malediven? Für die Reichen und Schönen dieser Welt ist kein Reiseziel zu weit, um sich an paradiesischen Traumstränden und glasklaren Gewässern die Sommersonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Bei den deutschen Promis hat sich in diesem Jahr offensichtlich ein ganz besonderer Fleck Erde als absoluter Spitzenreiter unter den beliebtesten Urlaubsorten etabliert: Annemarie Carpendale (40), Cathy Hummels (30), Bonnie Strange (32) und Co. küren Ibiza zur Trendinsel 2018!

Das Balearen-Eiland eignet sich hervorragend für frischgebackene Mamis. Das bewies längst nicht nur Moderatorin Annemarie. Die 40-Jährige entschied sich kurzerhand für das Idyll im Mittelmeer. Auf Instagram postete sie putzige Pics mit ihrem Wonneproppen im Sonnenuntergang. Auch Modedesignerin Cathy gönnte sich gemeinsam mit ihrem Söhnchen Ludwig ein paar Tage Auszeit – im Swimming-Pool unternahm der kleine Racker sogar seine ersten Schwimmversuche. Das Mutter-Tochter-Duo um Model Bonnie und ihre kleine Goldie Venus relaxte kürzlich ebenfalls unter den Palmen der spanischen Entspannungsoase.

Doch Ibiza hat weitaus mehr zu bieten als bloße Erholung! Auch die eher draufgängerische Meute zieht es ins Mekka des Nachtlebens. Influencer Riccardo Simonetti ließ es sich auf Ibiza so richtig gut gehen und präsentierte sogar seine knackige Kehrseite. Auch Ex-Monrose-Sängerin Senna Gamour (38) rekelte sich in der brutzelnden Hitze des spanischen Kultortes.

Instagram / catherinyyy Cathy und Ludwig Hummels im Urlaub

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti auf Ibiza

Instagram / missgammour Senna Gammour auf Ibiza

