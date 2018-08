Sehr offenes Toiletten-Geständnis von Jens Hilbert! Der 40-jährige Unternehmer war 2017 der Sympathieträger und Sieger bei Promi Big Brother, der mit seiner Beauty-Firma "Hairfree" Millionenumsätze erzielt. Dass der blonde Selfmade-Millionär mit der ausgeflippten Art aber nicht immer vor peinlichen Situationen gefeit ist, gestand er neulich mit vielen Details auf seinem Social-Media-Profil. Dem Enthaarungs-Prinzen ist bei einer Autofahrt ein kleiner Darmentleerungs-Fauxpas unterlaufen!

Auf Instagram postete der TV-Star ein Bild von sich mit einer Botschaft: "Ich habe heute in die Hose gek****!" Auf der Autobahn Richtung Frankfurt geriet Jens in einen Stau, als sich plötzlich sein Darm meldete. Nach einer halben Stunde ging es weiter, allerdings war es da beinahe zu spät. In allerletzter Sekunde hielt er auf einem Supermarkt-Parkplatz, rannte in den Laden und schrie an der Bäcker-Theke: "Schlüssel her oder ich kack mir in die Hose!" Obwohl es den Schlüssel nur gegen Pfand gab, erkannte die Verkäuferin Jens' Notlage und zeigte Erbarmen. Doch auch der Sprint zur Schüssel half nichts und der erste Schuss landete in den Beinkleidern.

Seine Follower lieben ihn für diese offene und humorvolle Art. "Vielen Dank für deine Ehrlichkeit", meinte eine Nutzerin. Eine andere fügte hinzu: "So ehrliche Worte! Respekt und Daumen hoch dafür!"

Promi Big Brother, Sat.1 Jens Hilbert bei "Promi Big Brother" 2017

Getty Images / Hannes Magerstaed Jens Hilbert beim Loveday Jeans Stylecocktail

Getty Images / Mathis Wienand Jens Hilbert bei der Platform Fashion Show

