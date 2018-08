Er soll bloß kein Drama machen! Am 10. August wird Reality-Star Kylie Jenner 21 Jahre alt. Was könnte sie sich wohl zu ihrem Geburtstag wünschen? Eine florierende Karriere, fast eine Milliarde Dollar Vermögen, ihren Rapper-Freund Travis Scott (26) und die gemeinsame Tochter Stormi Webster – eigentlich hat Kylie doch schon alles. Eine Sache wäre da aber: Ihr Ex Tyga (28) soll sie einfach nur in Ruhe lassen!

"Kylie will Tyga an ihrem Geburtstag nicht sehen. Sie will nichts von ihm hören und sie will auch nicht, dass er ihr via Social Media gratuliert", soll eine Quelle gegenüber HollywoodLife ausgeplaudert haben. Im April 2017 fand die On-Off-Liebe des Kardashian-Kükens und des "Rack City"-Interpreten nach vier Jahren endgültig ein Ende – und Kylie möchte ein für alle Mal mit diesem Kapitel abschließen: "Sie ist in der nächsten Phase ihres Lebens und hat sich von der Person, die sie damals war, distanziert", erklärte der Insider. Doch ob ihr Ex-Freund sich wirklich zurückhalten kann? Schließlich soll Tyga noch nicht so ganz über seine einstige Flamme hinweg sein.

Die gleiche Befürchtung hatte erst vor Kurzem Selena Gomez (26). Die "Wolves"-Interpretin feierte ihren Geburtstag am 22. Juli – und hatte panische Angst vor einem B-Day-Anruf ihrer früheren großen Liebe Justin Bieber (24). Der ist, im Gegensatz zu Tyga, aber wieder glücklich vergeben und mittlerweile sogar verlobt.

Theo Wargo/ Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei der Met Gala 2018

Anzeige

Greg Doherty / Getty Images Rapper Tyga bei einem Event in Beverly Hills

Anzeige

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de