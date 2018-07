Jahrelang kämpfte Justin Bieber (24) darum, seine On-Off-Freundin Selena Gomez (25) doch noch endgültig für sich zu gewinnen – letztendlich erfolglos. Mittlerweile scheint der kanadische Popstar woanders sein Glück gefunden zu haben, schließlich ist er seit einigen Tagen mit seiner einstigen Ex-Flamme Hailey Baldwin (21) verlobt. Obwohl Selena damit eigentlich ein für alle Mal Geschichte ist, erwartet sie dennoch ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk von Justin!

Am 22. Juli wird die "Wolves"-Interpretin 26 Jahre alt – und wünscht sich zu diesem Anlass von ihrem Verflossenen nur eine simple Sache. "Das einzige, was Selena dieses Jahr von Justin zu ihrem Geburtstag will, ist Frieden und Ruhe. Sie ist endlich an einem Punkt, an dem sie mit ihrer Beziehung abgeschlossen hat und hofft, dass er nichts wieder durcheinanderbringt, in dem er ihr ein Geschenk oder Blumen schickt oder versucht, sie anzurufen", soll ein Insider gegenüber Hollywood Life offenbart haben.

Gerüchten zufolge soll Justin Selena auch nach seinem Liebes-Comeback mit Hailey noch weiterhin mit Nachrichten und Anrufen bombardiert haben, obwohl seine Kontaktversuche unbeantwortet blieben. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass der Tattoo-Hottie Besseres zu tun hatte und auch am 22. Juli haben wird – schließlich sollen er und seine Zukünftige bereits mit den Hochzeitsvorbereitungen begonnen haben.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Anzeige

Splash News Selena Gomez in Los Angeles, April 2018

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de