Elena Miras (26) und Mike Heiter kriegen aktuell wohl einfach nicht genug von ihrer kleinen Prinzessin. Am Mittwoch wurden die Love Island-Stars zum ersten Mal Eltern – die süßen Babynews teilten sie erst vor wenigen Minuten mit ihren Fans via Social Media. Nach dem ersten Schnappschuss der überstolzen Turteltauben folgt nun das erste goldige Baby-Pic: Mike und Elena können sich an den putzigen Patsche-Füßchen ihrer kleinen Maus gar nicht satt sehen!

Auf Instagram teilte Neu-Papa Mike jetzt ein erstes Bild, dass einen verhaltenen Blick auf den Sprössling von ihm und seiner Liebsten gewährt. Das Gesicht der kleinen Maus ist darauf zwar nicht zu sehen, ihre kleinen Füßchen hingegen schon. "01.08.2018. Der schönste Tag meines Lebens. Unsere Tochter ist geboren", kommentiert Muskel-Mann Mike seinen Post. Auch Elena dokumentiert den Meilenstein ihrer kleinen Familie mit einem Füßchen-Pic. Die frischgebackene Mami weiß offensichtlich gar nicht wohin mit ihren Gefühlen. "Emotionen, die man nicht erklären kann. Ich habe dich gesehen und es war Liebe auf den ersten Blick", kommentiert sie das Foto megahappy.

Bereits seit einigen Tagen hatten die Follower des Influencer-Paares über eine Geburt ihrer Tochter spekuliert – auf den Social-Media-Kanälen der zwei war lange nichts mehr zu hören. Jetzt haben ihre Fans Gewissheit – und dürfen gespannt auf das erste Bild des kleinen Schatzes warten, auf dem man dann hoffentlich auch das ganze Gesicht sieht.

