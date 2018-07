Ist Elena Miras (26) etwa schon Mama? Die Schweizerin und ihr Herzblatt Mike Heiter erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für gewöhnlich versorgen die beiden einstigen Love Island-Turteltauben ihre Fans via Social Media täglich mit neuen Schwanger-Updates und können die Geburt ihres Töchterchens kaum abwarten. Jetzt ist es jedoch still um das baldige Elternpaar geworden – ist Elena und Mikes Baby bereits auf der Welt?

Mittlerweile könnte es jeden Moment so weit sein! Gestern schrieb die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story: "Die Kleine ist noch nicht da und auch nicht unterwegs im Moment. Da ich aber sehr erschöpft bin, melde ich mich morgen bei euch." Bis jetzt hüllt sich Elena jedoch weiterhin in Schweigen. Und auch Mike ließ seit einem Tag nichts mehr von sich hören.

Ein weiteres mögliches Zeichen dafür, dass die beiden Reality-TV-Sternchen jetzt zu dritt sind: Elena hatte schon vergangene Woche Montag damit gerechnet, dass ihre Tochter Mamas Bauch verlassen will. "Das wird wohl mein letztes Schwangerschaftsfoto sein", schrieb die Brünette. Ob es nun wirklich so weit ist? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Ex-"Love Island"-Kandidatin Elena Miras

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

