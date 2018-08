Ehrliche Worte von Mustafa Yilmaz! Bereits seit einigen Wochen spielt der 18-Jährige in der Erfolgssoap Köln 50667 mit. Seine Rolle Dastin wird von einer Gruppe Jugendlicher terrorisiert und gemobbt. In einem Video offenbart Mustafa jetzt, dass er die Probleme seines Seriencharakters mehr als nachvollziehen kann: Er hat selbst schlimme Erfahrungen mit Mobbing – und wollte sich sogar das Leben nehmen!

In einem YouTube-Clip spricht Mustafa über seine schwere Vergangenheit: Er sei von seinen Mitschülern ausgegrenzt, geschlagen und getreten worden. Irgendwann habe er sich deshalb komplett zurückgezogen und sei kaum noch in die Schule gegangen. Als seine Mutter vom Schwänzen erfahren habe, sei sie enttäuscht gewesen – und Mustafa habe immer mehr den Kontakt zu anderen Menschen verloren. "Irgendwann mal kommt die Zeit, wenn man nur noch alleine ist, dass man sich nicht mehr mag und wertlos fühlt", erinnert sich der Influcencer. Er sei an einen Punkt gekommen, an dem er sich entschlossen hat, dass er das Ganze nicht mehr machen will. "Ich dachte, dass es keinen anderen Ausweg mehr geben würde, als mir das Leben zu nehmen", erzählt Mustafa unter Tränen.

Seine Mutter habe ihn noch rechtzeitig gefunden und erst dann wirklich realisiert, wie schlecht es ihm zu dem Zeitpunkt ging. Der in Köln lebende Darsteller habe sich wegen Depressionen in stationäre Behandlung begeben und das düstere Kapitel mittlerweile hinter sich gelassen. Mustafa habe sogar seinen Schulabschluss nachgeholt. Heute bereut er vor allem eine Sache: "Mein Problem war, dass ich die Hilfe nicht angenommen habe, was ich jetzt sehr bedauere."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz im Juli 2018

Instagram / mustixo19 "Köln 50667"-Schauspieler Mustafa Yilmaz

Instagram / mustixo19 Mustafa Yilmaz, Schauspieler



