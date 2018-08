Macht Nadine Klein (32) als amtierende Bachelorette etwa ihrem männlichen Pedant Daniel Völz (33) Knutsch-Konkurrenz? Der hat als Bachelor Anfang des Jahres im RTL-Flirtformat immerhin sechs seiner Rosenanwärterinnen geküsst, was ihn den bösen Ruf als "Bitchelor" verschaffte. Während der Berliner bereits in der zweiten Folge den ersten Lippenkontakt wagte, kam es bei der ausgebildeten Musicaldarstellerin erst in der dritten Folge zu zärtlichen Liebkosungen. Im Interview mit Promiflash verriet das Ex-Bachelor-Girl Pamela Gil Marta, ob sie Nadines Knutsch-Ambitionen dennoch zu eifrig fand.

Das zweite Einzeldate der Rosenlady ließ Prinzessinnen-Träume wahr werden! In märchenhafter Kulisse knisterte es gestern Abend zwischen der 32-Jährigen und dem Fitnessfanatiker Alexander Hindersmann gewaltig. Bei ihrem romantischen Treffen kam es sogar zum allerersten Kuss der Staffel. War das etwa zu früh? Promiflash traf die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Pam bei der Eröffnung des neuen "Dirty Dancing"-Raums im Madame Tussauds, wo sie ihre Meinung zu Nadines Kuschelkurs äußerte. "In der dritten Folge ist das schon ziemlich früh. Die macht dem Bachelor Konkurrenz, würde ich sagen", plauderte sie aus. "Aber wenn es passt, dann passt's", verteidigte sie die Offensive der gebürtigen Münchnerin.

Unter den aktuellen Bachelorette-Boys hat die Liebste von Philipp Stehler (30) jedenfalls einen klaren Favoriten. "Ich finde den Stefan richtig gut. Der würde gut zur Nadine passen", verriet sie. Ob es zwischen den beiden im Verlauf der Sendung wohl auch zu einem Kuss kommen wird, bleibt abzuwarten.

