Am vergangenen Wochenende haben sich Jörn Schlönvoigt (32) und Hanna Weig (22) das Jawort gegeben. Der GZSZ-Darsteller und die Influencerin haben sich über eine Dating-App kennengelernt und daraus auch nie ein Geheimnis gemacht. Warum auch? Sie haben die Liebe aktiv gesucht – und gefunden. Gleich nach der Hochzeit ging es für die zwei Turteltauben in die Flitterwochen. Entsprechend tauschte die brünette Beauty ihr schönes Brautkleid gegen einen Bikini und genoss mit ihrem frisch angetrauten Ehemann die Sonne.

Auf ihrem Instagram-Profil postete Hanna in den letzten Tagen ein paar Schnappschüsse, auf denen sie ihre Figur in verschiedenen Bikinis zeigt. Bei den Bildern handelt es sich aber nicht etwa um ein Bademoden-Shooting. Die Neu-Ehefrau und ihr Jörn verbrachten direkt nach der Trauung Mini-Flitterwochen auf Mallorca. Dort machte der Schauspieler der 22-Jährigen im vergangenen Jahr auch den Antrag.

Mittlerweile ist das Paar wieder zurück in Deutschland. Offenbar geht es demnächst aber noch einmal auf große Reise. Denn in ihrer Instagram-Story verriet Hanna am Donnerstagnachmittag: "Wir haben fleißig Koffer gepackt, wir starten heute was ganz, ganz Großes." Wer weiß, möglicherweise planen die beiden ja einen größeren Honeymoon-Urlaub?

Instagram / hannaweig Hanna Weig auf Mallorca

Matthias Nareyek/ Getty Images Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt bei der Guido Maria Kretschmer-Show

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

