Dabei sah doch alles wieder so rosig aus! Normalerweise sind Daniela Katzenberger (31) und ihre Mama Iris Klein (51) ein Herz und eine Seele. Doch seit ein paar Monaten hängt der Haussegen bei den beiden Reality-Stars ordentlich schief: Iris warf ihrer Tochter vor, zu wenig Zeit mit ihr und Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) zu verbringen. Vor wenigen Tagen postete die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin dann ein Bild mit ihrer Enkelin, Danis Tochter Sophia Cordalis (2). Für viele ein Indiz, dass beim Katzenberger-Klein-Duo alles wieder in Butter ist. Die Katze selbst verriet jetzt allerdings: Von Versöhnung kann noch keine Rede sein!

Im Interview mit RTL auf der Remus Lifestyle Night antwortete die Kultblondine auf die Frage, ob es eine Aussprache zwischen ihr und ihrer Mutter gab: "Nee, also nicht, weil ich total dagegen bin, sondern weil ich überhaupt gar nichts davon wusste." Und wie kam es dann zu dem gemeinsamen Selfie von Iris und Sophia? Die Antwort: Danis Ehemann, Lucas Cordalis (50), hatte sich mit Schwiegermutter Iris getroffen. "Es war aber kein konspiratives Treffen", machte der Sänger sofort klar und fügte hinzu: "Meine Schwiegermutter hat mich angerufen, hat gesagt: 'Hey, wie sieht's aus, seid ihr da? Wir sind auf der Insel. Treffen wir uns schnell?'" Für den Sohn von Costa Cordalis (74) sei die Verabredung eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Zwischen Mutter und Tochter gibt es also immer noch böses Blut. Wann sie ihr Kriegsbeil begraben werden – dazu machte Dani allerdings noch keine konkreten Angaben: "Vielleicht Richtung Weihnachten, ich finde, Weihnachten ist immer eine schöne Zeit, um sich zu vertragen", sagte sie im Gespräch mit dem TV-Sender.

Facebook / Peter und Iris Klein Sophia Cordalis und Iris Klein

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei der Remus Lifestyle Night

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Iris Klein

