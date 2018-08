Endlich scheint alles wieder eitel Sonnenschein im Hause Katzenberger-Klein zu sein! Nachdem sich der Reality-TV-Star Daniela (31) und seine Mama Iris (51) vor wenigen Monaten heftig in die Haare bekommen hatten, schienen sie sich am vergangenen Muttertag wieder einander angenähert zu haben, wie ein auf Instagram gepostetes gemeinsames Foto verriet. Jetzt zeigt ein Pic, dass Mutter und Tochter sich tatsächlich besser zu verstehen scheinen: Iris veröffentlichte ein Bild, auf dem sie mit ihrer Enkelin, Danis Tochter Sophia (2), auf Mallorca im Strand spielt!

Dass es sich bei dem Kind auf dem Foto tatsächlich um die Tochter von Kultblondine Daniela und Musiker Lucas Cordalis (50) handelt, bestätigte die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Iris auf Anfrage eines Followers via Facebook. So schienen sie und Ehemann Peter Klein die Katzenberger-Cordalis-Familie in ihrer mallorquinischen Wahlheimat besucht zu haben. Wie aus der Facebook-Seite von Iris und Peter hervorgeht, befinden sich die beiden offenbar bereits seit dem 21. Juli auf der Sonneninsel zu befinden. Dani und Lucas hingegen flogen gestern nach Deutschland.

Der Streit zwischen Daniela und ihrer Mutter hatte sich vor ein paar Monaten daran entzündet, dass Iris ihrer Tochter vorwarf, zu wenig Zeit mit ihr und Danis Halbschwester Jennifer Frankhauser (25) zu verbringen. Glaubt ihr, dass jetzt wieder Frieden bei Mutter und Tochter herrscht? Stimmt ab!

Facebook / Peter und Iris Klein Sophia Cordalis und Iris Klein

Facebook / Peter und Iris Klein Peter und Iris Klein

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Töchterchen Sophia Cordalis

