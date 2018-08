Talinda Ann Bentley (41) denkt jetzt nur noch an ihre Kinder! Elf Jahre lang war die US-Amerikanerin mit dem Linkin Park-Frontmann Chester Bennington (✝41) verheiratet. Doch am 20. Juli 2017 zerbrach das Liebesglück des Paares: Nach jahrelangen Depressionen nahm sich der Musiker das Leben. In einem Interview gesteht die 41-Jährige nun jedoch, dass nicht die Todesmeldung der schlimmste Moment für sie war!

Talinda erinnert sich mit Schrecken an die Situation zurück, in der sie ihre Kids über die Tragödie informieren musste. "Wenn du deinen Kindern sagen musst, dass ihr Vater gestorben ist, das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Das war sogar noch schlimmer für mich, als die Nachricht von seinem Tod", schildert sie in einem RTL-Interview ihr damaliges Gefühlschaos. Das Paar hatte gemeinsam drei Kinder. Aus Chesters früheren Beziehungen gingen zudem drei weitere Kids hervor.

Auch ein Jahr nach Chesters Tod fällt es Talinda schwer, nach vorne zu schauen. Zum Wohle ihres Nachwuchses hat sie sich nun jedoch dafür entschieden, sich in Therapie zu begeben. "Ich hatte doch einfach keine Wahl. Entweder ich gehe unter, oder ich schwimme. Ich habe Kinder, die mich brauchen. Ich will, dass sie gesund aufwachsen. Sie dürfen mich nicht untergehen sehen", erklärt die dreifache Mutter ihre Entscheidung.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

E. Rodriguez / Getty Images Chester Bennington, Talinda und Chesters sechs Kinder

Getty Images / Kevin Winter Chester Bennington bei einem Konzert in Los Angeles 2008

Getty Images Chester Bennington mit Frau Talinda Ann Bentley bei den Billboard Music Awards 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de