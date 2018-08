Selena Gomez (26) hat den Schock über die Verlobung ihres On-Off-Freundes Justin Bieber (24) nun wohl verkraftet. Vor wenigen Wochen machte der Musiker es in den sozialen Netzwerken offiziell: Er hat seiner Liebsten Hailey Baldwin (21) einen Antrag gemacht. Und seine Ex scheint sich tatsächlich für ihn zu freuen. "Selena war anfangs überrascht über Justins Hochzeitspläne, aber nach vielen Überlegungen hat sie erkannt, dass es so das Beste ist und ließ es ihn in einem Brief wissen", plauderte ein Insider im Interview mit HollywoodLife aus.

