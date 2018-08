Entwarnung, es ist nur ein Food-Baby! Immer wieder dichten sowohl Fans als auch Medien Daniela Katzenberger (31) eine erneute Schwangerschaft an. Im Sommer 2015 brachte die Kultblondine ihre Tochter Sophia (2) zur Welt und ein weiteres gemeinsames Kind mit Ehemann Lucas Cordalis (50) soll es in Zukunft auch definitiv geben. Noch ist es aber nicht so weit, wie Dani erneut klarstellen musste!

Der Anlass? Am Donnerstagabend waren sie und ihr Schatz zur Remus Lifestyle Night auf Mallorca eingeladen – wo das Paar auf gar keinen Fall mit leerem Magen erscheinen wollte! "Ich habe keinen Bock gehabt, so ausgehungert auf eine Veranstaltung zu gehen, deswegen haben wir dann vorher kurz was gegessen, was ein riesen Fehler war. Jetzt habe ich auf allen Bildern 'ne riesen Fresswampe", erzählte Daniela ihren Followern nach der Veranstaltung in ihrer Instagram-Story. Als waschechter Medienprofi wisse die einstige TV-Auswandererin auch ganz genau, was ihr nun bevorsteht: "Jetzt schreiben wieder alle, ich wäre schwanger, was nicht schlimm wäre, wenn ich schwanger wäre."

In anderen Umständen ist sie also derzeit offenbar nicht. Trotzdem soll es mit einer zweiten Schwangerschaft nicht mehr allzu lange dauern, wie Daniela erst vor Kurzem in einem Interview ausplauderte: "Wenn es nächstes Jahr nicht klappt, dann lassen wir es." Irgendwo auch logisch, dass man nach so einer Ansage noch mal extra genau auf den Bauch achtet.

Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger, Töchterchen Sophia und Lucas Cordalis

Starpress/WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Autorin

