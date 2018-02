Via Instagram teilte die Kultblondine ein freizügiges Pic aus dem Schwimmbad mit ihren Fans. In einem knappen Bikini zeigte die 31-Jährige ihre Hammerfigur. Allerdings interpretierten einige Follower wohl etwas ganz anderes in dieses Bild hinein: "Bist du wieder schwanger, Daniela?", schrieb ein User unter dem Schnappschuss. Die Katze nahm dies mit Humor und konterte belustigt: "Ja, im 12. Monat. Sieht man doch!" Andere Fans des TV-Gesichts fanden die Schwangerfrage einfach nur überflüssig: "So sieht eine gesunde, frauliche Figur aus" oder "Wo sieht man da einen Bauch?", waren nur einige der verwunderten Kommentare.