Die Gerüchteküche um das Liebesleben von Pascal Kappés brodelt gewaltig. Seit wenigen Wochen ist der Berlin - Tag & Nacht-Star wieder Single – und das, obwohl er erst im Februar geheiratet hatte. Nach dem Mega-Zoff mit Noch-Ehefrau Denise (28) genießt der Schauspieler momentan eine Auszeit in Frankreich. Mit von der Partie – eine schöne Brünette, die schon länger als seine neue Freundin gehandelt wird. Was zwischen den beiden wirklich läuft, ist ungewiss – sicher ist aber: Sie lernt sogar seine Familie kennen!

In einem Häuschen in Frankreich lassen es sich die zwei richtig gut gehen. Ob gemeinsame Pool-Sessions oder den Sonnenuntergang anschmachten – Pascal und seine weibliche Begleitung scheinen unzertrennlich zu sein. Auf seiner Instagram-Seite hält der 27-Jährige seine Follower während des Trips auf dem neusten Stand und weiht sie sogar in die Pläne für den nächsten Tag ein. Und da steht Großes bevor! "Morgen gehen wir zusammen mit meiner Familie Kanu fahren, worauf ich mich richtig freue", erklärt er und verlinkt dabei seine angebliche Freundin.

Während es sich Pascal im Urlaub gut gehen lässt, richtet seine Verflossene Denise gerade zu Hause das Kinderzimmer für ihren gemeinsamen Sohnemann ein. Dass ihr Ex angeblich neu verliebt ist, interessiert die Schwangere aber nicht die Bohne.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés, Schauspieler

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit einer Unbekannten

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès

