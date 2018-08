Verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt auch noch Arbeitskollegen – sowohl privat als auch beruflich läuft es für Charlotte Würdig (40) und Sido (37) mehr als rund! 2012 schworen sich die Moderatorin und der Rapper die ewige Treue. Sechs Ehejahre und zwei Söhne später sind die beiden immer noch Feuer und Flamme füreinander. Den Anschein erwecken zumindest putzige Pärchen-Pics auf Social Media. Zurzeit steht das Duo gemeinsam für X Factor vor der Kamera. Von Turteln und Kuscheln jedoch keine Spur. Gegenüber Promiflash verrät Co-Moderator Ben Istenes (31): Charlotte und Sido wirken überhaupt nicht verliebt!

Während die blonde Fitnessfanatikerin ab dem 27. August auf Sky 1 an der Seite des ungarischen Newcomers durch die Musik-Entertainment-Show führen wird, sitzt ihr Göttergatte Sido in der Jury. Während der Aufzeichnungen in Köln, die bereits am vergangenen Dienstag begannen, soll sich das Couple ganz schön professionell verhalten haben. Laut Ben gab es weder Zärtlichkeiten noch sonstige Liebesbekundungen. "Sie sind keinesfalls so, dass sie jetzt die ganze Zeit Privatgespräche führen oder Charlotte bei Sido auf dem Schoß sitzt. Die treffen sich höchstens mal kurz und geben sich einen Bussi aber sie sind nicht wie verliebte Turteltauben", plauderte er im Interview mit Promiflash aus. Hätte er nicht gewusst, dass seine Kollegen verheiratet sind, wäre es ihm gar nicht aufgefallen.

Neben dem "Mein Block"-Interpret sind auch drei andere deutsche Musiker als Coaches in der Sky-Talentschmiede tätig. Die Jennifer Rostock-Frontfrau Jennifer Weist (31), der Ex-Modern Talking-Star Thomas Anders (55) und der Chartstürmer Lions Head runden das zu überzeugende Jury-Quartett ab.

Instagram / benistenes Ben Istenes, "X Factor"-Moderator

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig und Sido

Schultz-Coulon/WENN.com Jennifer Weist in der "NDR-Talkshow"

