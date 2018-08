Was ist nur bei Katie Price (40) los? Das englische TV-Sternchen hat in den vergangenen Jahren einige Millionen gescheffelt. Durch Fernsehauftritte, Moderationsjobs, Bücher oder Kosmetiklinien konnte sie für sich und ihre fünf Kinder ein ordentliches finanzielles Polster anlegen. Doch um das steht es momentan möglicherweise nicht so gut. Erst kürzlich hieß es, dass Katie aus Geldnot einen großen Teil ihrer Haus- und Farmtiere verkaufen muss. Neueste Aufnahmen ihres Anwesens sprechen ebenfalls eine eigene Sprache – anscheinend verrottet das Haus total.

Neue Bilder, die The Mirror vorliegen, zeigen Katies Villa und den umliegenden Garten aus der Luft und beweisen, dass es um das Luxushaus in der Grafschaft Sussex ziemlich schlecht steht. Ein verwucherter Garten, kaputte Autos in der Einfahrt und ein völlig versiffter Pool, in dem wirklich niemand mehr schwimmen sollte – so sieht es jetzt bei Katie aus. Vor vier Jahren war sie gemeinsam mit ihren Kindern und Noch-Ehemann Kieran Hayler (31), von dem sie sich mittlerweile wegen seiner Fremdgeherei getrennt hat, in die Villa gezogen.

Doch das Model ist sich über den schlechten Zustand seines Zuhauses offenbar im Klaren – mit finanziellen Problemen habe das alles aber wohl nichts zu tun. Katie sieht ihren Ex in der Verantwortung. "Ich habe realisiert, wie ekelhaft das Haus war. Ich glaube nicht, dass er es jemals sauber gehalten hat", erklärte sie gegenüber Fabulous. Nach der Trennung vor wenigen Monaten hat Katie es mittlerweile offenbar geschafft, ihr Haus wieder auf Vordermann zu bringen: "Jetzt, wo er weg ist, ist es ganz anders. Ich habe mein Nest zurück."

John Phillips/Getty Images Katie Price beim Buch-Launch von "Playing with Fire"

WENN Princess Tiaamii Crystal Esther Andre, Katie Price und Junior Savva Andreas Andre

Instagram / Officialkatieprice Katie Price, Model

