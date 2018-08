Große Gefühle im norwegischen Königshaus! Am 13. Juli hatte König Harald einen schweren Verlust zu verkraften: Sein langjähriger Freund, der ehemalige Außenminister Thorvald Stoltenberg, verstarb im Alter von 87 Jahren. Erst vergangenen Donnerstag fand in der Domkirche in Oslo die Trauerfeier statt, bei der auch das Staatsoberhaupt seinem Weggefährten die letzte Ehre erweisen wollte. Selten erlebten seine Landsleute den sonst so starken Monarchen so schwach: Bei ihm kullerten in aller Öffentlichkeit sogar die Tränen.

Der Gang aus der Kirche war für den 81-Jährigen alles andere als leicht. Krampfhaft soll er sich zwar um Haltung bemüht haben, schließlich aber doch von seinen Emotionen übermannt worden sein. Vor allem als er den beiden Kindern des Verstorbenen sein Beileid aussprach, stand ihm laut Bunte die Trauer ins Gesicht geschrieben – er begann sogar zu weinen. Haralds Frau Königin Sonja und seine Schwester Astrid begleiteten ihn in dieser schweren Stunde.

Auf die Unterstützung seiner Familie kann sich der Regent stets verlassen. Neben Sonja nehmen auch sein Sohn Haakon (45) und dessen Herzdame Mette-Marit (44) eine tragende Rolle in seinem Leben sein. Da seine Schwiegertochter aus bürgerlichem Hause stammt, war zunächst unklar, ob Haakon das Recht auf die Thronfolge behalten würde. Sein Vater schloss die damalige alleinerziehende Kellnerin jedoch in sein Herz.

Tom Maelsa/Getty Images Thorvald Stoltenberg, norwegischer Politiker

Jørgen Gomnæs, the Royal Court via Getty Images Königin Sonja und König Harald von Norwegen

Jørgen Gomnæs, the Royal Court via Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

