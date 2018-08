Das Warten hat endlich ein Ende! Vor vier Tagen kündigte YouTube-Queen Dagi Bee (23) an, dass sie in ihrem kommenden Video jemanden ordentlich die Meinung geigen will. Seitdem wurde wie wild spekuliert, wem das Netz-Sterchnchen die Leviten lesen wird. Am Sonntag machte Dagi nun reinen Tisch: In ihrem Diss-Track nimmt sich die Blondine selbst aufs Korn – und hat sich dafür männliche Unterstützung ins Boot geholt!

Auf ihrem YouTube-Channel veröffentlichte Dagi den langersehnten Song – und scheint damit den Nerv ihrer Follower getroffen zu haben. Nach nur 40 Minuten hatte der Clip bereits über 200.000 Klicks. Ob das an dem selbstironischen Text liegt? "Nachdem ich mir ein paar Hate-Kommentare durchgelesen habe, dachte ich mir: 'Na ja, eigentlich kann man mich ja selber dissen'", eröffnet die Liebste von Eugen Kazakov (24), der auch Regie führte, ihr Video und legt dann so richtig los. Mit Zeilen wie "Dagi Bee, ihr wisst Bescheid, ich mache alles nur für Klicks und Likes. Nur mit Schminke mache ich Scheine, mach' aus Sche*** Geld und lebe richtig Highlife" und "Ungeschminkt kriege ich große Probleme. Gesicht wie ein Turnschuh – Photoshop regelt", rappt und singt sich die 23-Jährige mal wieder in die Herzen ihrer Fans.

Die Schmink-Königin nimmt sich aber nicht alleine aufs Korn: Ihr Kumpel Julien Bam (29) schießt ebenfalls mit jeder Menge Humor gegen seine Freundin. Während Dagi von sich selbst trällert, sie sei abgehoben und schlecht erzogen, zwitschert der YouTuber unter anderem, die Unternehmerin sei wie Rosinen – einfach niemand könne sie eben leiden. Was sagt ihr zum Diss-Song? Stimmt in der Umfrage ab!

Musikvideo: "Dagi Bee" mit "DISS" Dagi Bee und Julien Bam in Dagis Musikvideo zu "DISS"

