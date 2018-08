Natürlich schön oder glamourös – wie sieht Felipe Simon seine Freundin Klaudia Giez (21) am liebsten? Seit ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel geht es für die quirlige 21-Jährige in Sachen Modelkarriere steil bergauf. Immer wieder sieht man die Powerfrau topgestylt auf den roten Teppichen – obwohl sie es privat doch ein bisschen schlichter hält. Aber welchen Look bevorzugt Felipe wohl an seiner Liebsten? Diese Frage beantwortete Klaudia Promiflash beim NYX Face Award in Berlin und erklärte: "Felipe mag mich tatsächlich ohne Make-up und mit Brille, meinem Schlaf-Style, da lacht er. Also wirklich ohne Make-up, clean, frisch geduscht, am Besten mit ‘nem Handtuch."

