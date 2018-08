Sie schipperte wieder in den Hafen der Ehe! Erst im Mai 2017 hatte Joanna Krupa (39) eine herbe Liebespleite einstecken müssen. Nach fast vier Jahren Ehe mit dem Unternehmer Romain Zago (45) hatte sie damals die Scheidung eingereicht. Nur ein paar Monate später schwebte das Model aber wieder auf Wolke sieben und verlobte sich erneut. Nun machte sie endlich Nägel mit Köpfen: Joanna heiratete jetzt zum zweiten Mal!

Wie HollywoodLife berichtete, gaben sich die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin und der Geschäftsmann Douglas Nunes am Samstag das Jawort. Noch vor der Zeremonie im Heimatland der Polin wurde die Braut von Paparazzi abgelichtet. In einem klassischen Traum in Weiß, mit einem langen Schleier und einem ordentlich gestylten Dutt trat die 39-Jährige vor den Traualtar.

Noch im März 2018 hatte die Juroren des polnischen Formates "Top Model" die Gerüchteküche über eine mögliche Verlobung angeheizt. Auf ihrer Instagram-Seite hatte sich die Beauty mit einem ordentlichen Klunker an der Hand präsentiert. Kurz darauf hatte ihr Management die Liebesnews bestätigt: "Ja, die beiden haben sich verlobt."

harley Gallay/Getty Images for Life & Style Weekly Joanna Krupa in Los Angeles

Splash News Joanna Krupa am Tag ihrer Hochzeit 2018

Instagram / joannakrupa Joanna Krupa mit Douglas Nunes

