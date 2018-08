Dieter Bohlen (64) und sein Schatz Carina sind selbst nach zwölf Jahren Liebe verknallt wie am ersten Tag! Nach der Trennung von seiner Ex Estefania Küster (39) lernte der Musikproduzent die gelernte Hotelfachfrau in einer Diskothek auf Mallorca kennen – seitdem sind die beiden unzertrennlich. Noch heute beharrt der Ex-Modern Talking-Star darauf, dass es sich um Liebe auf den ersten Blick handelte. Die starken Gefühle haben bis heute nicht nachgelassen: Zum Jahrestag machte der Musiker seiner Herzdame eine total romantische Liebeserklärung!

Seitdem der 64-Jährige Instagram für sich entdeckt hat, kommt er aus dem Posten gar nicht mehr heraus. Pünktlich zum Liebesjubiläum der Turteltauben nutzte er die Social-Media-Plattform deshalb auch, um rührende Worte an die schöne Halblibyerin zu richten. "Heute vor zwölf Jahren haben wir uns kennengelernt – die tollsten Jahre unseres Lebens", lauteten die zuckersüßen Zeilen, die er mit einem Herz-Emoji versah. Mit diesem Statement lehnt sich der DSDS- und Das Supertalent-Juror ganz schön aus dem Fenster, denn wenn es um Partnerschaften geht, ist er längst kein unbeschriebenes Blatt. Neben Estefania datete er in der Vergangenheit auch TV-Bekanntheiten, wie etwa Verona Pooth (50) und Nadja Abd el Farrag (53). Mit Carina scheint es ihm offenbar besonders ernst zu sein.

Das beweisen auch die zahlreichen Fotos seiner Freundin, die der braungebrannte Sunnyboy regelmäßig teilt. Unter einen Urlaubsschnappschuss, auf dem die 34-Jährige als sexy Badenixe im goldenen Bikini verzaubert, schrieb er neulich "Meine Lieblings-Goldene" und fügte die Hashtags #MeineLiebe und #KeinFilterNötig hinzu.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Musiker

Instagram / dieterbohlen Carina Walz und Dieter Bohlen auf Mallorca

Instagram / dieterbohlen Carina Walz im Urlaub

