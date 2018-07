Als Juror bei Das Supertalent und DSDS flimmert Dieter Bohlen (64) mit sonnengebräuntem Gesicht seit vielen Jahren über die Fernsehbildschirme der Nation. Obwohl er schon 64 Jahre alt ist, gehört der Pop-Titan alles andere als zum alten Eisen. Viele fragen sich, wie der Sonnyboy mit dem breiten Grinsen so fit wie ein Turnschuh sein kann. Via Social Media verriet Dieter, warum er so frisch aussieht.

Am vergangenen Sonntag veröffentlichte die Musiklegende ein Video auf Instagram. Zu sehen ist der Star-Produzent mit Lebensgefährtin Carina Walz (34) während einer Radtour auf Mallorca, wo die Turteltauben zurzeit urlauben. In dem Clip räumt Dieter mit dem Gerücht auf, er würde für sein jugendliches Aussehen und seine gute Laune irgendwelche Pillen einschmeißen: "Ich versuche alles, dass mein Körper das selber ausgleicht. Gut drauf ist man, wenn man eine hübsche Freundin hat – oder auf jeden Fall eine liebe."

Daher empfahl der Show-Titan seinen Fans: "Wenn man ein bisschen Spaß am Leben hat, Sport macht und sich gesund ernährt – dann bist du gut drauf." Bei den Usern schlugen die Tipps ein wie eine Bombe. "Meine Oma hat auch nie Tabletten genommen und sie wurde 90" und "Wahre Worte", lauten nur zwei der Kommentare seiner 424.000 Follower. Erst kürzlich hatte der Wahl-Mallorquiner auch seine Ernährung umgestellt, um gesünder zu leben – und dabei sogar ungewollt abgespeckt.

