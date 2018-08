Oha, im Sommerhaus der Stars brennt die Luft! Vergangene Woche warfen sich Felix Steiner (33) und Frank Fussbroich (50) fiese Beleidigungen an den Kopf. Der Liebste von Micaela Schäfer (34) haute einen bösen Spruch nach dem anderen raus. Das ist aber eigentlich gar nicht seine Art. "Felix ist eigentlich ein sehr ruhiger, sehr galanter, sehr charmanter Mann, der sich eigentlich gar nicht so sehr auf so eine Ebene hat bringen lassen", erklärte sein guter Freund Julian Stoeckel (31) im Promiflash-Interview bei der Eröffnung des neuen Dirty Dancing-Raums im Madame Tussauds. Er ist überzeugt, dass die negative Stimmung in der Villa der Grund für den Ausraster war.

