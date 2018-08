In seinem neuen Track macht Kay One (33) einen auf Bad Boy, aber kommt das auch bei den Hörern an? 2017 feierte der Rapper aus Ravensburg einen Mega-Erfolg nach dem anderen. Zuerst schoss sein Modern Talking-Cover "Louis Louis" voll durch die Decke, dann mauserte sich "Señorita", seine gemeinsame Single mit Pietro Lombardi (26), zum absoluten Ohrwurm des vergangenen Sommers. Nach einer kürzlichen Collabo mit Mike Singer (18) veröffentlicht Kay mit "Dom Pérignon" jetzt seine erste Solo-Single 2018 – und die hat definitiv Potential zum Club-Hit!

Instagram / kayone Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de