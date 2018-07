Die Fans bekommen einfach immer noch nicht genug! Vor fast einem Jahr hatten Kay One (33) und Kumpel Pietro Lombardi (26) mit ihrem Sommerhit "Señorita" einen absoluten Volltreffer gelandet. Wie im Flug kletterte der Song an die Chartspitze, wurde in Klubs und Bars rauf und runter gespielt! Obwohl beide Künstler mittlerweile mit neuen Nummern am Start sind, ist "Señorita" immer noch gefragt, wie am ersten Tag – und darauf kommt Kay so gar nicht klar...

Stolz teilt der Rapper jetzt einen Screenshot in seiner Instagram-Story, der beweist: Die Fans kriegen nicht genug von seinem Mega-Hit. "Unglaublich, wir sind jetzt bei 99 Millionen Klicks. Das ist noch nicht mal ein Jahr her", freut sich Kay und verlinkt seinen guten Freund Pietro darauf. Ob das Musikerduo die 100 Millionen Aufrufe bald sogar knackt? Unwahrscheinlich ist das nicht, schließlich hat das Lied auch in diesem Sommer noch absolutes Ohrwurmpotenzial.

Seit "Señorita" könnte es für die Jungs momentan nicht besser laufen. Pietro lieferte kürzlich mit seinem Song "Phänomenal" den nächsten Chartkracher – brachte wenige Tage nach dem Release sogar eine extra WM-Version heraus. Und auch für Kay One läuft es bombastisch: Gemeinsam mit Teeniestar Mike Singer (18) veröffentlichte er im Mai einen neuen Song: "Netflix & Chill"! Am vierten Tag nach Erscheinen der Single wurde das dazu gehörige Musikvideo knapp 1,5 Millionen Mal auf YouTube angeklickt

Instagram / kayone Kay One, Rapper

Andreas Rentz / Staff Pietro Lombardi mit Kay One

Instagram / mikesinger Kay One und Miker Singer auf Mallorca

