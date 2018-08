Eifersucht statt Glückwünsche? Seit im März die ersten Beziehungsgerüchte die Runde machen, sorgt das junge Liebesglück von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (28) immer wieder für Gesprächsstoff. Insbesondere der Altersunterschied von 17 Jahren wird immer wieder heiß diskutiert. Auch Vanessa Fuchs (22), die 2015 von Modelmama Heidi zu Germany's next Topmodel gekürt wurde, hat eine zweigeteilte Meinung zu der wilden Romanze – allerdings nicht unbedingt des Alters wegen: "Also ich war früher auch in Tom verliebt, als ich klein war und bin jetzt halt so 'Ok, Heidi hat ihn bekommen'", erzählte die hübsche Brünette lachend gegenüber Promiflash.

