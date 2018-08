Wann zeigt das Love Island-Traumpaar Elena Miras (26) und Mike Heiter endlich seine erste gemeinsame Tochter? Vor wenigen Tagen kommt die kleine Prinzessin zur Welt, deren Namen die Eltern bislang noch für sich behalten. Auch zeigen sie von ihrem Nachwuchs bisher nur die klitzekleinen Baby-Füßchen. Fans warten gespannt auf das erste "richtige" Foto des Kindes der Influencer. Jetzt verriet die frischgebackene Mama, dass es noch ein wenig dauern könnte, bis sie den Sprössling herzeigt.

Via Instagram-Story erklärte Elena, warum es momentan ruhig um die kleine Familie in den sozialen Netzwerken geworden ist – jede Sekunde geht für das Töchterchen drauf: "Ich genieße jetzt jede Sekunde mit ihr und sie ist einfach so schön. Sie ist so süß, glaubt mir. Aber sie ist natürlich noch sehr klein, aus diesem Grund will ich sie da auch nicht groß präsentieren." Dafür versprach die junge Mutter, demnächst online wieder aktiver zu sein.

Ihre Fans stehen in puncto Kinderfotos hinter Elena. Nur eines fordern sie lautstark ein – den Namen des Babys! Ob Mike und seine Liebste den zumindest bald bekanntgeben? Was denkt ihr? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras' Tochter

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter, "Love Island"-Stars

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter, Juni 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de