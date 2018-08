Pop-Prinzessin Britney Spears (36) verzauberte beim "Brighton Pride"-Festival am vergangenen Samstag 57.000 Fans. Nach Großbritannien hieß es dann "Welcome to Germany", denn im Zuge ihrer "Piece of Me"-Tour spielt die Sängerin nach neun langen Jahren endlich wieder in Deutschland – genauer gesagt am Montagabend in Berlin. Die Ruhe vor dem Konzertsturm verbrachte die zweifache Mama in aller Ruhe und schlenderte am Sonntag durch die Hauptstadt.

Wie die B.Z. berichtete, ist die 38-Jährige am frühen Morgen mit einem Privatjet in Berlin gelandet und auf direktem Wege zum Hotel im Zentrum der Stadt gefahren. Gegen Abend verließ sie durch den Hintereingang ihre luxuriöse Bleibe. Mit ihren Söhnen Jayden (11) und Sean sowie einem Bodyguard klapperte sie im Eiltempo ein paar Sehenswürdigkeiten ab, machte Fotos und tollte ausgelassen mit ihren Kids herum. Vor der Bummeltour gab es aber noch eine kleine Pizza-Stärkung in einem italienischen Restaurant.

Sie genoss die Zeit mit ihren Kindern in Deutschland sichtlich. Am Montagabend wird Mama Britney allerdings ihre bequemen Shorts und Sneakers gegen ein sexy Outfit tauschen. Bei ihrem Konzert in der Mercedes-Benz Arena heißt es nach langer Zeit wieder "It's Britney, B****".

