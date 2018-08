Diese Familie ruft einfach sehr viele Hater auf den Plan! In ihrer Reality-TV-Sendung geben Robert (54), Carmen (53), Davina (15) und Shania Geiss (14) ihren Zuschauern regelmäßig einen Einblick in die fabulöse Welt des Jetset-Lebens und sorgen so für beste Einschaltquoten. Doch im Netz bekommen sie für ihren Lifestyle ordentlich Gegenwind. Dieser wird dem Familienoberhaupt jetzt aber zu viel: Robert macht seine Insta-Seite erst einmal dicht.

Der braun gebrannte Blondschopf teilte auf Instagram nun eine Aufnahme seiner Jacht, die durch eine traumhafte Kulisse schippert. Der Anlass des Posts stand jedoch in einem starken Kontrast zu der sommerlichen Szenerie. "Leider muss ich euch etwas mitteilen: Da ich und meine Familie im Netz extrem angefeindet werden, habe ich mich entschieden, meine Instagram-Seite in den Urlaub zu schicken. Bis bald mal", lautete die kurze und knappe Information an seine Follower. Wie lange er sein Insta-Fasten durchhalten wolle, verriet er jedoch nicht.

Doch die Bilderplattform ist nicht das einzige Medium, auf dem der kultige Immobilienhändler im Netz unterwegs ist. Robert ist nämlich auch auf dem YouTube-Kanal seiner Familie vertreten. Hier wird der 54-Jährige wohl auch weiterhin jeden Freitag in einem kurzen Clip zu sehen sein.

Andreas Rentz/Getty Images Robert Geiss

Anzeige

Getty Images / Andreas Rentz Carmen und Robert Geiss

Anzeige

RTL II / Hannes Kroell Shania, Davina, Carmen und Robert Geiss im Schnee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de