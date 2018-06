Liebe YouTuber, macht euch bereit, denn ihr bekommt knallharte Konkurrenz! Carmen (53) und Robert Geiss (54) wissen eben, wie der Hase läuft: Ob in TV-Formaten wie "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" oder in den sozialen Medien – Unterhaltung wird bei dem Paar großgeschrieben. Doch das reicht dem Duo offenbar noch lange nicht. Mit einem kurzen Clip kündigte Carmen nun höchstpersönlich die neueste Idee aus dem Hause Geiss an: Sie mischen jetzt YouTube auf!

Wer nicht genug von Carmen, Robert und ihren Kids kriegen kann, kommt nun auf dem Channel der Familie voll und ganz auf seine Kosten. Die 53-Jährige gab in einem Instagram-Video einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Abonnenten zukünftig erwarten wird: "Ab sofort bekommt ihr jeden Freitag um 18 Uhr News aus unserem chaotischen Leben." Doch was halten bloß die Fans von den neuen Plänen der angehenden Webstars?

Einige Folgen hat das TV-Couple bereits hochgeladen und die Follower sind ganz angetan. "Das ist echt super, gleich abonniert", "Na endlich, das wurde auch höchste Zeit" und "Ich bin dabei", freuen sich die Abonnenten über die YouTube-Neulinge.

Getty Images / Andreas Rentz Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss

Anzeige

Instagram / carmengeiss_1965 Davina, Carmen, Shania und Robert Geiss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de