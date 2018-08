Nicht einmal eine Woche nach der Geburt ihrer Tochter zeigt die Reality-TV-Darstellerin Elena Miras (26) ihren Körper im Netz. Am 1. August wurden sie und ihr einstiger Love Island-Kollege Mike Heiter Eltern. Nach zwei Füßchen-Schnappschüssen ihres Kindes herrschte auf den Social-Media-Kanälen aber erst einmal Funkstille. Am Montag meldete sich die Schweizerin in ihrer Instagram-Story zurück und präsentierte darin ihr Mini-Bäuchlein. So kurz nach den Entbindungsstrapazen ist ihre Körpermitte natürlich noch nicht wieder völlig in Form – aber das wollte die 26-Jährige damit auch nicht beweisen. Viel lieber möchte sie anderen werdenden Mamis Selbstbewusstsein verleihen: "Ich will euch eigentlich damit sagen: Egal wie euer Körper danach aussieht, schämt euch nicht dafür, das ist ganz normal.”

