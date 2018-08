Satz mit X, war wohl nix! Sängerin Sarah Lombardi (25) wollte ihrer Mama Sonja Strano eigentlich zum Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk machen: den Himmel! Sie hatte einen Fallschirmsprung für sich und Sonja gebucht, bei dem beide im Tandem, also jeweils mit einem erfahrenen Sportler gemeinsam, aus einem Flugzeug hüpfen sollten. So der Plan. Als es ernst wurde, sah die Sachlage nämlich ganz anders aus, wie eine neue RTL-II-Doku zeigte.

In der TV-Show "Echt Familie – Das sind wir!" freute sich Sarah noch über ihre tolle Geschenkidee: "Das befreit uns von allen unseren Sorgen und allen unseren Ängsten. Einfach mal was Verrücktes machen." Sonja konnte sich nicht so recht freuen, hat sie doch schlimme Höhenangst. “Versuch es doch zumindest mal", bat Sarah, doch am Tag des freien Falls half auch das nicht: Mama Sonja konnte nicht dazu bewegt werden, den sicheren Boden zu verlassen. Sarah wollte sich die Herausforderung nicht nehmen lassen und ließ sich todesmutig die Sportausrüstung anlegen. Während der Vorbereitungen kamen allerdings die ersten Zweifel. "Mama, ich glaube, mir wird schlecht", ließ sie verlauten. Ihren Tandempartner fragte die Musikerin zweifelnd: "Ich kann mir auch nicht das Genick brechen, oder so?” Trotzdem stieg sie mit dem Flugzeug in die Lüfte auf – ihr Entschluss stand schließlich!

Bis zum Moment, in dem sich die Tür des Luftgefährtes öffnete und Sarah in die Tiefe blicken konnte. “Ich kann das nicht. Tut mir leid. Ich kann das nicht", sagte sie immer wieder. Obwohl ihr Partner ihr gut zuredete, war die Panik am Ende doch zu groß: Sarah sprang nicht. “Ich hab bis zur letzten Sekunde gesagt, du machst das. Ich habe mich so geärgert. Aber es ging einfach nicht", erklärte sie der überraschten Sonja. Die beruhigte ihre Tochter, denn: “Ich kann sie verstehen. Ich habe ja auch nein gesagt. Sie soll sich nicht verrückt machen.” Was blieb, war die gemeinsame, ironische Erkenntnis: "Was für ein tolles Geburtstagsgeschenk!" Hättet ihr gedacht, Sarah springt?

"Echt Familie – Das sind wir!" / RTL II Sonja Strano, Sarah Lombardi, Söhnchen Alessio und seine Oma Carmela

Thomas Lohnes/Getty Images for Platform Fashion Sarah Lombardi bei einem Event in Düsseldorf

Facebook/Sarah Lombardi Sonja Strano, Sarah und Alessio Lombardi

