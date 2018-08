Britney Spears (36) versetzte die deutsche Hauptstadt in Ekstase! Am Montag stand der Superstar nach neun Jahren das erste Mal wieder in Berlin auf der Bühne. Über anderthalb Stunden bewies die 36-Jährige mit etlichen Hits und heißen Tanzschritten, dass in ihr immer noch die Princess of Pop schlummert. Vor allem Social-Media-Star Riccardo Simonetti war von ihrer "Piece of Me"-Show total geflasht: Vor lauter Glück brach er in seiner Instagram-Story in Tränen aus!

