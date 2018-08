Nach langem Warten war es am Montag endlich so weit: Motsi Mabuse (37) und ihr Ehemann Evgenij Voznyuk sind Eltern eines kleinen Mädchens geworden. Noch bevor sich die beiden selbst zur Ankunft ihres Sprösslings äußern konnten, durften sie sich nun über die Glückwünsche von Motsis ehemaligen Let's Dance-Kollegen freuen. Jimi Blue Ochsenknecht (26) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (30) ließen den Neu-Eltern diese süßen Worte zukommen!

Während Jimi und Renata die Hologramm-Eröffnung im "Little BIG City" in Berlin miterlebten, flatterten die News über die Promigeburt herein. Im exklusiven Promiflash-Interview feierte das ehemalige Tanzpaar die frohe Botschaft ihrer TV-Kollegin: "Alles, alles Gute. Viel Gesundheit! Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns sehr für dich", ließ der Sänger die Kultjurorin wissen.

"Herzlichen Glückwunsch! Wahnsinnig tolle Nachricht", freute sich auch Renata mit den Eltern. Kein Wunder: Noch während der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" hatte Motsi die Babybombe platzen lassen. Seither konnten die Tänzer dem prominenten Bäuchlein hautnah beim Wachsen zusehen.

Alexander Scheuber/Getty Images Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse

Promiflash Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei der Hologramm-Eröffnung im "Little BIG City" Berlin

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

