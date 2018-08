Am Wochenende wurde die indonesische Insel Lombok von einem furchtbaren Erdbeben erschüttert, das bisher mindestens 142 Todesopfer gefordert hat. Viele Touristen sitzen derzeit noch in dem beliebten Urlaubsgebiet fest. Auch einige Promis machten mit ihren Familien zum Zeitpunkt der Erschütterung Ferien auf oder in der Nähe von Bali. Chrissy Teigen (32) twitterte sogar live während des Erdbebens und geriet merklich in Panik. Nun kam heraus: Auch die Beckhams und Take That-Star Gary Barlow (47) waren vor Ort.

Wie The Sun berichtet, befinden sich momentan auch David (43) und Victoria Beckham (44) mit ihren Kindern auf der indonesischen Inselgruppe um Lombok. Die kleine Insel war das Epizentrum des Bebens. Erst am Sonntag, kurz bevor es zu der Erderschütterung kam, sollen sie gelandet sein. Obwohl sie rund 97 Kilometer von Lombok entfernt waren, sollen sie das Beben noch deutlich gespürt haben. "Besonders die Kinder waren ein wenig erschüttert, aber es geht ihnen allen gut. Ihre Gedanken sind bei den Opfern", erklärte eine Quelle.

Auch Sänger Gary konnte die Erdstöße am eigenen Leib spüren. Der 47-Jährige urlaubt ebenfalls gerade auf Bali. "Ich bete für die wundervollen Menschen dieser Region, die vom Erdbeben betroffen sind", schrieb er auf Instagram. Ihm selbst geht es offenbar gut.

