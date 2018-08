Fans sorgen sich um Trixi Giese (18)! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel hatte das Nachwuchsmodel eine neue Leidenschaft für sich entdeckt: Die Blondine wollte sich vermehrt auf ihren YouTube-Kanal konzentrieren und hielt ihre Community mit regelmäßigen Clips auf dem Laufenden. Doch seit über einem Monat hat das Mannequin bereits kein Video mehr veröffentlicht – wo steckt der Teenager bloß?

In einem ausführlichen Statement beruhigt Trixi ihre Follower nun auf ihrem Instagram-Kanal. "Ich bin diesen Monat sehr beschäftigt. Ich bin in Toulouse, Paris, Berlin und London – und dann habe ich auch noch einen Umzug vor mir", berichtet die ehemalige GNTM-Kandidatin von ihrem stressigen Terminkalender. Aktuell genießt die 18-Jährige etwas gemeinsame Zeit mit ihrer Familie in Frankreich und gönnt sich daher eine kreative Auszeit: "Ich glaube, für mich ist es gut, eine Pause zu machen, um dann wieder voll durchzustarten", erklärt die Laufstegbeauty. Ab September möchte sie auf der Videoplattform wieder aktiver sein.

Zuletzt machte Trixi auf YouTube nicht nur positive Erfahrungen: Das Model konnte mit den heftigen Anfeindungen unter ihren Videos nicht umgehen. "Ich habe gestern Abend noch die ganze Zeit Kommentare geguckt – die ganze Nacht! Deshalb habe ich sehr schlecht geschlafen. Dann habe ich meinen Wecker nicht gehört und meinen Termin verpasst. Leute, das geht jetzt ein bisschen zu weit", ärgerte sie sich über die kritischen Worte unter der Gürtellinie.

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Trixi Giese bei der Fashionshow von Irene Luft in Berlin

Instagram / trixigiese Trixi Giese, Model

Instagram / trixi.topmodel.2018 Trixi Giese, GNTM-Kandidatin

