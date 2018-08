Claudia Lösch schlug ein neues Kapitel in ihrem Leben auf: Vor drei Jahren heiratete die Brünette den ehemaligen Der Bachelor-Rosenkavalier Christian Tews (38). Heute enthüllte sie einer RTL-II-Doku ein tragisches Erlebnis in ihrer Vergangenheit: Nur ein Jahr zuvor hatte sie ihren damaligen Ehemann verloren. Der Vater ihrer Kinder Max (16) und Julia (14) beging Suizid. Beim Gedanken daran kommen der tapferen Vierfachmutter auch vier Jahre später noch die Tränen.

Bei den Dreharbeiten zu "Echt Familie – Das sind wir!" erzählte Claudia, wie sie sich damals gefühlt hatte: "Das war für uns nicht voraussehbar. Es war wie ein Schlag ins Gesicht. Das wünsche ich keinem Menschen auf der Welt. Du katapultierst dich von heute auf morgen in was rein, was komplett aus den Fugen gerät." Die Zeit danach sei sehr schwer gewesen, auch für die Kinder. Sie könne nicht mehr dazu sagen, da sie es bis heute nicht nachvollziehen kann.

Trotzdem verliert die Mutter von Christians Zwillingen Marlena und Paulina nicht den Mut, auch wenn sie beim Gedanken an die Vergangenheit noch immer weinen muss: "Es erschüttert mich immer wieder, was man alles durchmachen kann im Leben. Es gibt ganz viele Leute im Leben, die schwere Schicksale haben. Ich fand mich immer so extrem stark, aber es ist tatsächlich so, dass wenn ich heute drüber spreche, es mir wehtut." Nur ein halbes Jahr später lernte sie Christian kennen, ein neues Kapitel im Buch ihres Lebens: "Bei Christian bin ich jetzt in Part Two und ich will mit ihm dieses Ende haben."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Echt Familie - Das sind wir! / RTL II Claudia und Christian Tews mit ihren Zwillingen Paulina und Marlena

Echt Familie - Das sind wir! / RTL II Max und Julia, die Kinder von Claudia Lösch

Instagram / tews.christian Paulina und Marlena, Töchter von Claudia und Christian Tews



